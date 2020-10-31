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Фабио Капелло: «Аталанта» — это итальянский «Ливерпуль»

Фабио Капелло: «Аталанта» — это итальянский «Ливерпуль»
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Милана» и сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением об «Аталанте».

«Итальянские тренеры предлагают своим игрокам более агрессивный и атакующий футбол. У нас, например, есть тренер «Аталанты» Гасперини, который практикует защиту один в один, но который всегда старается атаковать как можно большим числом футболистов. Это итальянский «Ливерпуль». «Аталанта» полна интересных деталей, в составе команды есть качественные футболисты. «Аталанта» всегда атакует, иногда в защите никого не остаётся», — приводит слова Капелло AS.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Он перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн.

Источник: тренер «Аталанты» заразился коронавирусом
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