Роналду предстоит пройти дополнительное тестирование на коронавирус перед матчем Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пройдёт дополнительное тестирование перед матчем итальянской Серии А со «Специей», который состоится 1 ноября, сообщает журналист Ромео Агрести на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, если результат нового теста окажется отрицательным, Роналду сможет присоединиться к команде и принять участие в матче. Ранее стало известно, что тест Роналду на COVID-19 дал отрицательный результат и игрок вышел из режима самоизоляции.



О том, что Роналду заразился коронавирусом, стало известно 3 октября. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14. Криштиану надеялся вернуться в строй к матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако ему это не удалось.

Криштиану Роналду вылечился от коронавируса