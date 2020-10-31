Дмитрий Губерниев: Роналду или Месси? Сейчас я на стороне Левандовского

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением об извечном споре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Роналду или Месси? Сейчас я на стороне Левандовского. А вообще, я фанат Марадоны. Если же говорить о Месси и Роналду, то я поставлю между ними знак равенства. В каких-то матчах сильнее Месси, в каких-то Роналду. Вот кто более великий — Лучано Паваротти или Роберт Плант? И тот и другой классики, но один в классической музыке, а другой в роке», — цитирует Губерниева «Российская газета».



В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «Барселону» семь матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. У Криштиану Роналду две встречи и три забитых мяча. Роберт Левандовски в сезоне-2020/2021 вышел на поле девять раз, у него 10 голов и четыре результативные передачи.

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