«Реал» — «Уэска»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Сегодня, 31 октября, состоится матч «Реал» — «Уэска». Встреча 8-го тура испанcкой Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Уэска».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалес Фуэртесом. В бригаду войдут ассистенты Альфредо Родригес и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный рефери — Даниэль Пасториса Иглесиас.
Мадридский «Реал» набрал 13 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Уэска» (5) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 7 встречах набравший 14 очков. В тройку лидеров также входит «Кадис», набравший 14 очков в 8 матчах.
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