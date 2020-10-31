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«Очень странные дела творятся». «Спартак» выпустил превью к матчу 13-го тура с «Ростовом»

«Очень странные дела творятся». «Спартак» выпустил превью к матчу 13-го тура с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» выпустил превью к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Ролик выполнен в стиле сериала Stranger Things. Он содержит в себе намёки на отмену красной карточки для полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко, который был удалён в матче 12-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (0:2).

«Очень странные дела творятся! Второй год подряд играем с «Ростовом» в Хэллоуин», — написали представители пресс-службы красно-белых в «Твиттере».

Встреча «Спартака» и «Ростова» намечена на 31 октября. Начало — в 16:30 мск. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада Виталия Мешкова.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2020/2021 возглавляет с 27 очками в активе «Спартак». На втором месте располагается ЦСКА (25). Замыкает тройку «Зенит» (24).

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