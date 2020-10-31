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«Рубин» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Рубин» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Арсенал».

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Зуев, Макаров, Климов, Косарев.

«Арсенал» Т: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бурлак, Сокол, Ткачёв, Хлусевич, Кангва, Минаев.

Казанский «Рубин» набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (12) — на 12-м месте.

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