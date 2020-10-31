Федерация футбола Италии упростила протокол Covid-19

Федерация футбола Италии существенно упростила протокол Covid-19, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.
Изменения были внесены с целью устранения препятствий для завершения сезона в Серии А, В и женском футболе. Все представители участвующих клубов будут иметь доступ к экспресс-тестам на Covid-19, которые дадут результаты как за 48 часов до начала матчей, так и в тот же день, что и встреча, если в команде есть несколько положительных случаев.
Изменился и протокол, который сократил время изоляции. Инфицированным игрокам и членам персонала больше не нужно находиться в карантине в течение всего 14-дневного периода. Теперь самоизоляция продлится до 10 дней для тех, у кого были симптомы, и только до трех дней и отрицательного теста для тех, у кого нет симптомов.
- 31 октября 2020
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