«Спартак» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Спартак» — «Ростов». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ростов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).



Московский «Спартак» набрал 27 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (20) — на 6-м месте. В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).