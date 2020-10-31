«Спартак» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 31 октября, состоится матч «Спартак» — «Ростов». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ростов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Николай Богач (Люберцы) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
Московский «Спартак» набрал 27 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (20) — на 6-м месте. В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (25) и петербургский «Зенит» (24).
- 31 октября 2020
-
13:37
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:18
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:09
-
11:53
-
11:36
-
11:20
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
10:58
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
09:56
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:17
-
08:36
-
07:53
-
07:39
-
07:12
-
06:49
-
06:30
-
06:11
Партнерский контент