Мбаппе стал первым номером рейтинга самых дорогих молодых футболистов по версии Forbes

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым в рейтинге самых дорогих футболистов не старше 21 года по версии журнала Forbes.



Forbes оценил трансферную стоимость 21-летнего нападающего в € 183,3 млн с учётом данных Transfermarkt, CIES и уже состоявшихся трансферных сделок.



На втором месте расположился форвард «Атлетико» Жоау Фелиш, который оценивается в 104 млн, третьим стал полузащитник «Челси» Кай Хаверц (€ 98 млн).



Далее рейтинг самых дорогих футболистов не старше 21 года по версии журнала Forbes выглядит следующим образом:

4. Альфонсо Дэвис («Бавария») — € 88,3 млн

5. Маттейс де Лигт («Ювентус») — € 86,8 млн

6. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — € 86,8 млн

7. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) — € 68,3 млн

8. Ашраф Хакими («Интер») — € 66,3 млн

9. Виктор Осимхен («Наполи») — € 63 млн

10. Ферран Торрес («Манчестер Сити») — € 57,7 млн