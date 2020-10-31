Канчельскис: в наше время после разгрома голову в песок прятали. Стыдно должно быть

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выступление российских клубов во втором туре еврокубков.



«Краснодар» проигрывает со счетом 0:4, а тренер говорит, что в течение 75 минут его команда играла хорошо. Это ненормально. В наше время после крупного поражения футболисты голову в песок прятали, как страусы, и ничего не говорили. А теперь у нас какие-то комментарии выдают. Смешно! Людям стыдно должно быть. Наверное, они по-другому футбол оценивают.



ЦСКА играл хорошо, но немного не повезло. А удача требуется всегда. «Локомотив» неплохо выглядел. Хотя, что значит «неплохо»? Проиграли — это уже плохо. «Неплохо», когда играют вничью. А хорошо — это победа. Критерии простые.



«Зенит», естественно, должен бороться за выход из группы. К сожалению, внутренний чемпионат у нас недостаточно сильный. Надо опуститься на землю и посмотреть на то, что есть на самом деле, а не бежать впереди паровоза и кричать, что все отлично.



«Локомотив», в общем-то, достойно сыграл, хотя результат всё-таки отрицательный. Отдай Зе Луиш при счёте 1:1 передачу партнёру, стало бы 2:1 и, наверное, выиграли бы. А получилось — 1:2. Сыграли свою роль и удача, и индивидуальное мастерство футболистов. Всё ведь решается в эпизодах», — приводит слова Канчельскиса «Команда России».

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