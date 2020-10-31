Канчельскис: в наше время после разгрома голову в песок прятали. Стыдно должно быть

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выступление российских клубов во втором туре еврокубков.
«Краснодар» проигрывает со счетом 0:4, а тренер говорит, что в течение 75 минут его команда играла хорошо. Это ненормально. В наше время после крупного поражения футболисты голову в песок прятали, как страусы, и ничего не говорили. А теперь у нас какие-то комментарии выдают. Смешно! Людям стыдно должно быть. Наверное, они по-другому футбол оценивают.
ЦСКА играл хорошо, но немного не повезло. А удача требуется всегда. «Локомотив» неплохо выглядел. Хотя, что значит «неплохо»? Проиграли — это уже плохо. «Неплохо», когда играют вничью. А хорошо — это победа. Критерии простые.
«Зенит», естественно, должен бороться за выход из группы. К сожалению, внутренний чемпионат у нас недостаточно сильный. Надо опуститься на землю и посмотреть на то, что есть на самом деле, а не бежать впереди паровоза и кричать, что все отлично.
«Локомотив», в общем-то, достойно сыграл, хотя результат всё-таки отрицательный. Отдай Зе Луиш при счёте 1:1 передачу партнёру, стало бы 2:1 и, наверное, выиграли бы. А получилось — 1:2. Сыграли свою роль и удача, и индивидуальное мастерство футболистов. Всё ведь решается в эпизодах», — приводит слова Канчельскиса «Команда России».
- 31 октября 2020
-
13:37
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:18
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:09
-
11:53
-
11:36
-
11:20
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
10:58
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
09:56
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:17
-
08:36
-
07:53
-
07:39
-
07:12
-
06:49
-
06:30
-
06:11