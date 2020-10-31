Маркизио — о Кьезе: неправильно, что претендент на вылет стоит € 50–60 млн

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал переход нападающего Федерико Кьезы из «Фиорентины» в туринский клуб.
«Федерико — настоящий талант, но трансферный рынок оказывает на него слишком большое давление. Неправильно, что кто-то, кто был претендентом на вылет, стоит € 50–60 млн. Он попадает в такой клуб, как „Ювентус“, и сразу должен проявить себя. С другими цифрами в трансферной стоимости игроку было бы легче. Ему нужно найти правильную позицию на поле. На мой взгляд, он способен раскрыться и стать звездой», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.
Напомним, «Ювентус» арендовал футболиста на два года с обязательством последующего выкупа. Сообщалось, что за первый год аренды «бьянконери» заплатят € 2 млн, за второй — € 8 млн. Сумма выкупа прав на игрока составляет € 40 млн плюс € 10 млн в виде бонусов.
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