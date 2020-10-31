26-летний индийский футболист скончался во время матча с друзьями

Индийский футболист Скотт Де Соуза умер во время матча с друзьями, который проходил в одном из районов Мумбаи, сообщает Indian Express.



По информации источника, во время матчи 26-летнему игроку стало плохо, он потерял сознание и упал на землю. Друзья доставили Де Соузу в больницу, где врачи зафиксировали смерть футболиста от остановки сердца. Отмечается, что в ходе матча Де Соуза жаловался на проблемы с дыханием.



Де Соуза представлял Индию на мини-турнире, организованном в Китае в 2017 году, а также участвовал в турнире имени Неймара в Бразилии в 2018-м.

Напомним, 20 апреля 2020 года скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. Футболисту московского клуба стало плохо во время пробежки, которая была частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.