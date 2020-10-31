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Вратарь киевского «Динамо» Бойко заболел коронавирусом

Вратарь киевского «Динамо» Бойко заболел коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

У голкипера киевского «Динамо» Дениса Бойко положительный результат повторного теста на коронавирус.

«Положительный повторный тест сдал голкипер Денис Бойко. В данный момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции.

Напомним, в понедельник, 26 октября, перед выездом на матч Лиги чемпионов с «Ференцварошем» положительными оказались повторные тесты на COVID-19 еще у одного динамовского вратаря, Георгия Бущана, у защитника Виталия Миколенко, а также у тренера «Динамо» по физподготовке Виталия Кулыбы», — сообщает пресс-служба киевского «Динамо».

28 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» принимал киевское «Динамо» (2:2). Бойко вышел на поле в основном составе и провёл всю встречу.

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