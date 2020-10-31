«Бёрнли» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Бёрнли» — «Челси». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бёрнли» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джонатан Мосс.



Лондонский «Челси» набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (1) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 6 встречах набравший 13 очков. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (13) и «Вулверхэмптон» (13). В следующем туре «Челси» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Бёрнли» проведёт встречу с «Брайтон энд Хоув Альбион».