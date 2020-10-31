Перед началом матча 13-го тура РПЛ «Уфа» — «Урал» состоится минута молчания

Перед началом матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» – «Урал» состоится минута молчания в память об ушедшем из жизни главе администрации Уфы Ульфате Мансуровиче Мустафине. Футболисты выйдут на поле с траурными повязками, сообщает пресс-служба «Уфы».



Напомним, клуб обращался в Российскую Премьер-Лигу с просьбой провести матч с «Уралом» с траурными повязками по причине смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина.



В результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Он боролся с болезнью 35 дней. Мустафину был 61 год.



1 ноября «Уфа» примет «Урал» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало — в 12:00 по московскому времени. «Уфа», набрав 6 очков, занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Уфа» обратится в РПЛ с просьбой провести матч с «Уралом» в траурных повязках