Морено — об уходе из «Монако»: больно узнавать об увольнении из газет

Бывший главный тренер «Монако» Роберт Морено рассказал о своём уходе из клуба.
«Была суббота. Утром я получил сообщение от Олега Петрова, в котором говорилось, что он хочет меня видеть. Он хотел встретиться со мной на стадионе после тренировки. Когда я был в дороге, мне позвонил друг и сказал, что газеты уже обо всём написали. Больно узнавать о своём увольнении из газет. Дело не в отставке, в футболе это происходит постоянно. Но такой клуб, как „Монако“, должен быть внимателен к деталям.
Что касается объяснений, мне просто сказали: „Ты больше не будешь здесь работать, мы не рассчитываем на тебя“. Так это и закончилось. Олег что-то говорил, но никаких объяснений. Ситуация понятная: пришёл новый спортивный директор и захотел видеть тех людей, которым доверяет. Посмотрим, было ли это решение верным», — приводит слова Морено L'Equipe.
- 31 октября 2020
-
15:03
-
15:00
-
14:53
-
14:38
-
14:31
-
14:21
-
13:52
-
13:45
-
13:37
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:18
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:09
-
11:53
-
11:36
-
11:20
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
10:58
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
09:56
-
09:54
-
09:46
-
09:40