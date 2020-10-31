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Морено — об уходе из «Монако»: больно узнавать об увольнении из газет

Морено — об уходе из «Монако»: больно узнавать об увольнении из газет
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер «Монако» Роберт Морено рассказал о своём уходе из клуба.

«Была суббота. Утром я получил сообщение от Олега Петрова, в котором говорилось, что он хочет меня видеть. Он хотел встретиться со мной на стадионе после тренировки. Когда я был в дороге, мне позвонил друг и сказал, что газеты уже обо всём написали. Больно узнавать о своём увольнении из газет. Дело не в отставке, в футболе это происходит постоянно. Но такой клуб, как „Монако“, должен быть внимателен к деталям.

Что касается объяснений, мне просто сказали: „Ты больше не будешь здесь работать, мы не рассчитываем на тебя“. Так это и закончилось. Олег что-то говорил, но никаких объяснений. Ситуация понятная: пришёл новый спортивный директор и захотел видеть тех людей, которым доверяет. Посмотрим, было ли это решение верным», — приводит слова Морено L'Equipe.

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