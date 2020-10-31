«Лацио» объявил о случаях коронавируса в команде. 4 ноября — матч с «Зенитом» в ЛЧ
У нескольких представителей «Лацио» был обнаружен коронавирус по итогам тестирования, которое прошло 30 октября. Имена заражённых пока не разглашаются, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
31 октября игроки пройдут повторное тестирование, по результатам которого будет сформирована заявка на матч 6-го тура чемпионата Италии с «Торино». Он запланирован на 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.
Клуб заявил, что те, у кого был выявлен COVID-19, отправились на самоизоляцию, а клуб будет соблюдать период карантина под наблюдением медицинского персонала.
Напомним, «Лацио» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Команды должны сыграть 4 ноября в Санкт-Петербурге и 24 ноября в Риме.
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