«Лацио» объявил о случаях коронавируса в команде. 4 ноября — матч с «Зенитом» в ЛЧ

У нескольких представителей «Лацио» был обнаружен коронавирус по итогам тестирования, которое прошло 30 октября. Имена заражённых пока не разглашаются, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.



31 октября игроки пройдут повторное тестирование, по результатам которого будет сформирована заявка на матч 6-го тура чемпионата Италии с «Торино». Он запланирован на 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.



Клуб заявил, что те, у кого был выявлен COVID-19, отправились на самоизоляцию, а клуб будет соблюдать период карантина под наблюдением медицинского персонала.



Напомним, «Лацио» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Команды должны сыграть 4 ноября в Санкт-Петербурге и 24 ноября в Риме.

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