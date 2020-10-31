Кристиан Нобоа: через две-три недели я уже буду готов играть

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал процесс восстановления от повреждения и поделился ожиданиями от матча 13-го тура с «Локомотивом».



«Самочувствие лучше, мы общались с врачами, думаю, что через две-три недели я уже буду готов играть. Первая МРТ показала очень большой разрыв. Врачи говорили, что, возможно, на восстановление потребуется минимум два месяца. Потом стали наблюдать, как идёт процесс восстановления. Сейчас чувствую себя хорошо, прошли боли. Я хочу играть, хочу помочь, но пока я не могу это сделать.



Все игры были тяжелыми. Много травмированных: Ивелин Попов, я. Кто-то устал. Но это не тот «Локомотив», что был в том году. Они не стали хуже. Но нет уже Алексея Миранчука, который мог использовать один момент. Гжегож Крыховяк дисквалифицирован на эту встречу. А он очень сильно помогает команде. Мой прогноз – победа «Сочи» со счетом 1:0», — цитирует полузащитника «Матч ТВ».

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