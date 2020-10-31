«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 28-й минуте. Полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг перевёл мяч с левого фланга атаки на правый у чужой штрафной на защитника Кайла Уолкера, и тот прицельно низом пробил в дальний угол ворот.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 11 очков в шести турах английской Премьер-лиги и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на 19-м месте.

8 ноября «Манчестер Сити» на своём поле примет «Ливерпуль». «Шеффилд Юнайтед» 7-го встретится с «Челси».