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«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 28-й минуте. Полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг перевёл мяч с левого фланга атаки на правый у чужой штрафной на защитника Кайла Уолкера, и тот прицельно низом пробил в дальний угол ворот.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 11 очков в шести турах английской Премьер-лиги и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на 19-м месте.

8 ноября «Манчестер Сити» на своём поле примет «Ливерпуль». «Шеффилд Юнайтед» 7-го встретится с «Челси».

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
31 октября 2020, суббота. 15:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Уолкер – 28'
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