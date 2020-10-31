Эден Азар забил первый гол в 2020 году. В последний раз он забивал за «Реал» 392 дня назад
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар забил в ворота «Уэски» в матче восьмого тура чемпионата Испании. Это первый гол бельгийца в 2020 году.
Форвард забил за «сливочных» впервые за 392 дня. В последний раз Азар забивал в матче с «Гранадой» (4:2) 5 октября 2019 года. В этом году Эден не забивал ни за мадридский «Реал», ни за сборную Бельгии.
Это первый выход Азара на поле в чемпионате Испании в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне на счету нападающего 22 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 115 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
- 31 октября 2020
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