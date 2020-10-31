Слуцкий связал неудачное начало матча с «Арсеналом» с ранним временем игры

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу казанцев.

«Начали неважно — первые минут 15. Ранняя игра, ещё не играли в 14:00, с этим и связываю. Такое же у меня было и в других командах. Но через 15 минут смогли, что называется, переключить тумблер, заиграли на более высоких скоростях. И, конечно, удачно реализовали моменты, которые были. После этого можно было играть уже по счёту.

Вопросы больше к себе. В идеале, хотелось бы, чтобы мы больше сочетали быстрые атаки с позиционными, дольше контролировали мяч. Чтобы правильнее управляли игровым ритмом. Понятно, всегда есть куда стремиться.

Почему команда так сильно расслабилась после третьего гола? Это не расслабленность. Думаю, подустали, тяжёлая погода, пошло большое количество микроповреждений, высокая степень утомления. Всё-таки одно дело, когда терпишь при счете 0:0 или минимальном счете. Другое — когда счёт даёт подсознательную возможность расслабиться. Это очень плохо, я не доволен этим фактом, но просто пытаюсь объяснить, что произошло», — цитирует тренера пресс-служба «Рубина».