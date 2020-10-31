«Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В бригаду войдут ассистенты Саймон Бэк и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 6 встречах набравший 13 очков. В тройку лидеров турнира также входит «Вулверхэмптон» (13). В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити», а «Вест Хэм» — с «Фулхэмом».