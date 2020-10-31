«Краснодар» потерпел второе поражение подряд в РПЛ, уступив «Ахмату»

В Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершился матч 13-го тура РПЛ. «Ахмат» на своём поле одержал победу в матче с «Краснодаром» со счётом 2:0.

Оба мяча футболисты «Ахмата» забили после перерыва. На 66-й минуте счёт в матче открыл Уилкер Анхель, а на 82-й минуте итоговый счёт установил Исмаэл.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар».

«Краснодар» потерпел уже второе поражение подряд в российском чемпионате. «Краснодар» проиграл матч Лиги чемпионов с «Челси» (0:4). Южане занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» (20) — на восьмом месте.

В следующем туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Тамбовом», а «Краснодар» встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.