Уолкер: тактика Гвардиолы — настоящий кошмар для нас, защитников
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер поделился эмоциями от победы команды в матче 7-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед». Встреча закончилась со счётом 1:0, Уолкер стал автором победного гола.
«Мы не сидим в обороне и не защищаем минимальное преимущество. Наша команда всегда хочет забивать три-четыре мяча. Такая тактика Гвардиолы является настоящим кошмаром для нас, защитников. Здорово, что выиграли и сохранили свои ворота в неприкосновенности», — цитирует Уолкера TeamTALK.
«Манчестер Сити» набрал 11 очков в шести турах английской Премьер-лиги и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на 19-м месте.
8 ноября «Манчестер Сити» на своём поле примет «Ливерпуль». «Шеффилд Юнайтед» 7-го встретится с «Челси».
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед»
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