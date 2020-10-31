Валерий Карпин: посмотрел, как работал Турбин в ФНЛ, становится стыдно

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) заявил, что не хочет больше комментировать судейство. Арбитр в этой встрече удалил на 75-й минуте защитника «Ростова» Дениса Хаджикадунича за вторую жёлтую карточку.
«Удаление комментировать не буду. Судейство все комментируют после каждого тура. Отстраняют, меняют наказания. Посмотрел, как работал Турбин в ФНЛ в матче «Чайки». За ближнего стыдно становится, становится стыдно за таких людей. Он в Сочи с нами насудил, теперь вот в ФНЛ работает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, арбитр Евгений Турбин удалил Карпина после матча 10-го тура РПЛ с «Сочи» (2:4). После этого он судил матч 18-го тура Футбольной национальной лиги «Чайка» — «Чертаново» (2:1). Судейство вызвало ожесточённые споры.
- 31 октября 2020
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