Газизов: вижу, что Мозес не готов до конца, но он показывает высокий класс

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру полузащитника Виктора Мозеса, а также поздравил «Ростов» с победой (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Не буду оценивать, насколько процентов готов Мозес. Вижу, что он не до конца готов. Но он показывает высокий класс игры, это видно. Сегодня Мозес очень хорошо сыграл.



Кокорин? Тяжело войти в игру, пытались что-то сделать. Не только Саша. Хотелось больше пространства. Ощущение, что стадион пустой, и у нас что-то не получилось.



«Ростов» сделал свою работу. В этой игре им повезло больше, не скажу, что игра была для них выигрышная. Но счёт на табло, поздравляю соперника. Они победили и получили три очка», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.