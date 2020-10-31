Газизов — о шутке Казанского: в мире происходят разные вещи, нужно быть аккуратным

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал эмоциональное состояние команды в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) и резонансную шутку комментатора Дениса Казанского.

«Эти самые эмоции «Спартак» потратил на обиды, нервную реакцию на отмену красной карточки Ерёменко? Если проигрываешь, значит, есть проблема. Не скажу, что мы эмоции выбросили куда-то в другое место. В этом туре мы на эмоциональном спаде. Следующий тур будет намного лучше.



Удовлетворило ли нас извинение за шутку? Конечно. И Денис Казанский принёс извинения — этого достаточно. Не хотел бы останавливаться на таких дурацких шутках. В мире происходят различные вещи, я бы не хотел, чтобы это задевало как нашего тренера, так и наших болельщиков. Надо быть более аккуратным», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.