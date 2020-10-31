Ненахов: «Ахмату» было интересно проверить себя на фоне «Краснодара»
Защитник «Ахмата» Максим Ненахов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.
«Мы серьёзно готовились к этому матчу. Всё-таки «Краснодар» — участник Лиги чемпионов, играет в групповом турнире, просто так туда не попадают. Поэтому нам интересно было проверить себя на фоне такого соперника.
Конечно, рады победе. Забили свои голы, надёжно сыграли в обороне, практически ничего не позволили создать у своих ворот. Сказалось ли то, что «Краснодар» играл в середине недели против «Челси»? Сложно сказать, но в любом случае это не наши проблемы. Мы решали свои задачи сегодня и были сосредоточены на своей игре», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Краснодар» потерпел второе поражение подряд в РПЛ, уступив «Ахмату»
- 31 октября 2020
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