«Тренерскому штабу есть над чем работать». Газизов — о поражении от «Ростова»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил уверенность, что тренерский штаб сделает выводы после поражения от «Ростова» (0:1) в 13-м туре РПЛ, а также затронул тему нового контракта Доменико Тедеско.

«Любое поражение даёт больше пищи для размышлений, чем победа. Тренерскому штабу есть над чем работать. Доменико — талантливый тренер, сегодня видел игру с высоты. Думаю, сделает соответствующие выводы и следующая игра будет намного лучше. Уверен в этом.



Он сказал, что ему не делали предложений о продлении контракта? Мы всё уже сказали. Ещё раз опускаться до того, что и кто сказал — не хотелось бы. Почему опускаться? Все довольны — вот это точно могу сказать», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.