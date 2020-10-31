Хинкель: «Спартак» проиграл «Ростову» дёшево, это тоже будет уроком

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась победой южан со счётом 1:0.

«Зобнин — игрок центра поля. Он даст нам стабильности.

Проиграли всего одну игру. Мы должны быть спокойны, не поддаваться панике. Впереди много матчей, проведём анализ. Думаю, подобные матчи должны делать нас сильнее. День два мы будем расстроены, но потом мы будем готовиться к следующей игре. Проиграли мы сегодня дёшево, это тоже будет уроком», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата.