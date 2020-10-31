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«Челси» на выезде разгромил «Бёрнли» в 7-м туре АПЛ

«Челси» на выезде разгромил «Бёрнли» в 7-м туре АПЛ
Футбол / Англия 0

«Бёрнли» принимал «Челси» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 26-й минуте Кай Хаверц прострелил в штрафную с правого фланга, Тэмми Абрахам мягко покатил мяч на Хакима Зиеша, и тот в касание пробил под правую штангу.

На 63-й минуте «Челси» удвоил преимущество благодаря голу Курта Зума. Мэйсон Маунт закрутил мяч с углового к линии вратарской, откуда француз головой вколотил его в сетку.

На 70-й минуте финальный счёт установил Тимо Вернер. Немец здорово пробил под дальнюю штангу. Передачу на него выполнил Зиеш.

Таким образом, «Челси» набрал 12 очков в семи турах и занимает 4-е место в таблице АПЛ. «Бёрнли» (1) — на последнем, 20-м месте.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
31 октября 2020, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Зиеш – 26'   0:2 Зума – 63'   0:3 Вернер – 70'
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