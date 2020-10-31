«Челси» на выезде разгромил «Бёрнли» в 7-м туре АПЛ
«Бёрнли» принимал «Челси» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 26-й минуте Кай Хаверц прострелил в штрафную с правого фланга, Тэмми Абрахам мягко покатил мяч на Хакима Зиеша, и тот в касание пробил под правую штангу.
На 63-й минуте «Челси» удвоил преимущество благодаря голу Курта Зума. Мэйсон Маунт закрутил мяч с углового к линии вратарской, откуда француз головой вколотил его в сетку.
На 70-й минуте финальный счёт установил Тимо Вернер. Немец здорово пробил под дальнюю штангу. Передачу на него выполнил Зиеш.
Таким образом, «Челси» набрал 12 очков в семи турах и занимает 4-е место в таблице АПЛ. «Бёрнли» (1) — на последнем, 20-м месте.
- 31 октября 2020
-
21:14
-
21:04
-
20:56
-
20:45
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:31
-
19:29
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:20
-
19:13
-
19:09
-
19:09
-
19:05
-
19:02
-
18:52
-
18:42
-
18:28
-
18:25
-
18:24
-
18:04
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:32
-
17:23
-
17:12
-
16:34
-
16:31
-
16:23
Партнерский контент