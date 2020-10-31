«Ну в тройке пока». Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Ростова»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на проигрыш «Спартака» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Ну в тройке пока, в тройке», — написал Радимов в своём "твиттере".

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте. Николай Поярков по левому флангу убежал от Виктора Мозеса и навесил в штрафную. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.



На 75-й минуте матча «Ростов» остался в меньшинстве. Деннис Хаджикадунич сзади воткнулся в Александра Соболева и получил второй «горчичник».



Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата.