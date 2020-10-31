«Алавес» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Алавес» — «Барселона». Встреча 8-го тура испанcкой Примеры пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Алавес» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. В бригаду войдут ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Гильермо Конехеро Санчес.



«Алавес» набрал 7 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 7 встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров также входят «Реал Сосьедад» и «Кадис», оба клуба набрали по 14 очков.