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«Локомотив» на выезде уступил «Сочи». Миранчук забил через минуту после выхода на замену

«Локомотив» на выезде уступил «Сочи». Миранчук забил через минуту после выхода на замену
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» принимал «Локомотив» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 14-й минуте встречи. Тимофей Маргасов выполнил выверенную подачу в штрафную, на неё откликнулся Антон Заболотный и головой переправил мяч за шиворот Маринато Гильерме. На 40-й минуте «Сочи» удвоил преимущество усилиями Никиты Бурмистрова, мяч с рикошета влетел в ворота «железнодорожников».

На 65-й минуте отставание в счёте сократил Антон Миранчук. Хавбеку удался точный удар спустя минуту после выхода на замену.

«Сочи» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» (21) — на шестом месте.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
31 октября 2020, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Заболотный – 14'   2:0 Бурмистров – 40'   2:1 Миранчук – 65'
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