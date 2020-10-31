«Локомотив» на выезде уступил «Сочи». Миранчук забил через минуту после выхода на замену

«Сочи» принимал «Локомотив» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 14-й минуте встречи. Тимофей Маргасов выполнил выверенную подачу в штрафную, на неё откликнулся Антон Заболотный и головой переправил мяч за шиворот Маринато Гильерме. На 40-й минуте «Сочи» удвоил преимущество усилиями Никиты Бурмистрова, мяч с рикошета влетел в ворота «железнодорожников».

На 65-й минуте отставание в счёте сократил Антон Миранчук. Хавбеку удался точный удар спустя минуту после выхода на замену.

«Сочи» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» (21) — на шестом месте.