«Севилья» потерпела третье поражение подряд, уступив «Атлетику»

В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился матч 8-го тура испанской Примеры. «Атлетик» на своём поле одержал победу в матче с «Севильей». Встреча закончилась со счётом 2:1.

На 9-й минуте Юссеф Эн-Несири вывел гостей вперёд. Однако «Севилье» не удалось удержать победу. В концовке хозяева сумели не только сравнять счёт, но и добиться победы. На 76-й минуте Икер Муньяин восстановил равновесие в счёте, а победный гол на 86-й минуте на счету Оайна Сансета.

«Севилья», являющаяся соперником «Краснодара» в Лиге чемпионовУЕФА, потерпела уже третье поражение подряд в Примере. Набрав семь очков, команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. «Атлетик» (9) — на 10-м месте в турнирной таблице.