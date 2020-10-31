Уткин: между тем где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев

Известный блогер Василий Уткин иронично отметил, что благодаря матчу 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» в Москве встретились нападающий красно-белых Александр Кокорин и полузащитник ростовчан Павел Мамаев, которые в 2018 году попали в тюрьму из-за беспорядков в центре столицы.

«Между тем где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев. Не забывайте...», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Утром 8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил обвиняемых к реальным срокам: Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев колонии общего режима. 17 сентября 2019 года футболисты вышли на свободу.