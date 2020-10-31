Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Карпин: пацаны, огромное вам спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа

Карпин: пацаны, огромное вам спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил команду с победой в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Всех — с победой! Пацаны, огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа. И чего вы натерпелись от меня всю эту неделю: тренировки, теории, разговоры «по душам». Вы лучшие», — написал Карпин в своём „инстаграме“.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте. Николай Поярков по левому флангу убежал от Виктора Мозеса и навесил в штрафную. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата.

«Ну в тройке пока». Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Ростова»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020