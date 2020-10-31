Карпин: пацаны, огромное вам спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил команду с победой в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Всех — с победой! Пацаны, огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа. И чего вы натерпелись от меня всю эту неделю: тренировки, теории, разговоры «по душам». Вы лучшие», — написал Карпин в своём „инстаграме“.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте. Николай Поярков по левому флангу убежал от Виктора Мозеса и навесил в штрафную. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата.