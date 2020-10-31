Николич: непонятно, почему «Локомотив» так неуважительно играет в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча закончилась победой южан со счётом 2:1.

«Поздравляю «Сочи» с победой. Непонятно, почему мы не вышли на поле в первом тайме. Это две разные игры — первый и второй тайм. Подарили сопернику моменты, они ими воспользовались. Не понимаю, как мы позволили себе так играть на уровне РПЛ. Во втором тайме соперник глубоко оборонялся, они удерживали результат. У наших ворот уже не было моментов, но первый тайм был просто ужас.

Не так важно, что я говорил в перерыве. Важно, почему мы так плохо играли в первом тайме. Почему так грубо ошибались? Как можно так относиться к игре? Хочу быстро разобраться в этом. Непонятно, почему с «Зальцбургом» и «Баварией» мы играем на полную, выкладываемся, а через два дня так неуважительно играем в РПЛ. Эту проблему надо решить в ближайшее время. График тяжёлый, да, но сегодня мы выпустили пять свежих игроков. Они должны показывать себя. Не понимаю, почему мы так ужасно отнеслись к игре в первом тайме. Во втором тайме все было неплохо, но было уже поздно», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.