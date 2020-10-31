Александр Мостовой: «Спартак» по игре не заслуживал победы в матче с «Ростовом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал проигрыш красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).
«Говорил, если «Ростов» грамотно сыграет, то не проиграет. «Спартак» по игре и не заслуживал победы. Почему так беззубо сыграли? Вопросы к главному тренеру и тренерскому штабу. Проблема с настроем? А «Спартак» что, в чемпионате Таиланда играет? Ещё и на первом месте. Об этом даже речи вести не надо. Команда может винить только себя, что потеряли очки. Впереди ещё много матчей, все будут ошибаться и терять очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Единственный мяч в матче «Спартак» — «Ростов» был забит на 26-й минуте. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.
Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата.
- 31 октября 2020
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