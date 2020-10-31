Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия чуть не сбил Карпина, Мамаев наказал «Спартак» с Кокориным. Фото матча с «Ростовом»

«Спартак» — «Ростов» — 0:1
Джикия чуть не сбил Карпина, Мамаев наказал «Спартак» с Кокориным. Фото матча с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Спартак» принимал «Ростов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте. Николай Поярков по левому флангу убежал от Виктора Мозеса и навесил в штрафную. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.

На 75-й минуте матча «Ростов» остался в меньшинстве. Деннис Хаджикадунич сзади воткнулся в Александра Соболева и получил второй «горчичник».

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020