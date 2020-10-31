Джикия чуть не сбил Карпина, Мамаев наказал «Спартак» с Кокориным. Фото матча с «Ростовом»

31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Спартак» принимал «Ростов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте. Николай Поярков по левому флангу убежал от Виктора Мозеса и навесил в штрафную. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.
На 75-й минуте матча «Ростов» остался в меньшинстве. Деннис Хаджикадунич сзади воткнулся в Александра Соболева и получил второй «горчичник».
Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) остаётся лидером чемпионата.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.
- 31 октября 2020
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