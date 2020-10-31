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«Ливерпуль» дома одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» дома одержал волевую победу над «Вест Хэмом»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» принимал «Вест Хэм Юнайтед» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1.

Гости открыли счёт уже на 10-й минуте. Артур Масуаку слева выполнил подачу, Джо Гомес головой выбил мяч от ворот, но недалеко — к линии штрафной, откуда Пабло Форнальс пробил точно в ближний угол, с рикошетом от штанги.

«Ливерпулю» удалось сравнять счёт в концовке первого тайма. Мохамед Салах принял передачу в штрафной гостей, укрыл мяч корпусом и тут же получил удар сзади по ногам. На 42-й минуте египтянин реализовал назначенный пенальти.

На 85-й минуте победу смог вырвать Диогу Жота. Шердан Шакири выполнил проникающий пас в штрафную, и португалец ударом из выгодной позиции не промахнулся.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Вест Хэм» (8) — на 13-м месте.

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
31 октября 2020, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Форнальс – 10'   1:1 Салах – 42' (пен)   2:1 Жота – 85'
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