«Ливерпуль» дома одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» принимал «Вест Хэм Юнайтед» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1.
Гости открыли счёт уже на 10-й минуте. Артур Масуаку слева выполнил подачу, Джо Гомес головой выбил мяч от ворот, но недалеко — к линии штрафной, откуда Пабло Форнальс пробил точно в ближний угол, с рикошетом от штанги.
«Ливерпулю» удалось сравнять счёт в концовке первого тайма. Мохамед Салах принял передачу в штрафной гостей, укрыл мяч корпусом и тут же получил удар сзади по ногам. На 42-й минуте египтянин реализовал назначенный пенальти.
На 85-й минуте победу смог вырвать Диогу Жота. Шердан Шакири выполнил проникающий пас в штрафную, и португалец ударом из выгодной позиции не промахнулся.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Вест Хэм» (8) — на 13-м месте.
- 31 октября 2020
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