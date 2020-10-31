«Интер» ушёл от поражения в матче с «Пармой», забив в компенсированное время
В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 6-го тура Серии А. «Интер» на своём поле не смог одержать победу в матче с «Пармой», встреча закончилась со счётом 2:2.
На 46-й минуте гости вышли вперёд после точного удара Жервиньо. Ещё через 16 минут африканец оформил дубль. Но удержать победный счёт гостям так и не удалось — вскоре Марсело Брозович отыграл один мяч, а ничью «Интеру» принёс точный удар Ивана Перишича на 92-й минуте.
«Интер», набрав 11 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» набрала в шести матчах пять очков, команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.
В следующем туре «Парма» будет принимать «Фиорентину», а «Интер» сыграет в гостях с «Аталантой».
- 31 октября 2020
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