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«Интер» ушёл от поражения в матче с «Пармой», забив в компенсированное время

«Интер» ушёл от поражения в матче с «Пармой», забив в компенсированное время
Футбол / Италия 0

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 6-го тура Серии А. «Интер» на своём поле не смог одержать победу в матче с «Пармой», встреча закончилась со счётом 2:2.

На 46-й минуте гости вышли вперёд после точного удара Жервиньо. Ещё через 16 минут африканец оформил дубль. Но удержать победный счёт гостям так и не удалось — вскоре Марсело Брозович отыграл один мяч, а ничью «Интеру» принёс точный удар Ивана Перишича на 92-й минуте.

«Интер», набрав 11 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» набрала в шести матчах пять очков, команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре «Парма» будет принимать «Фиорентину», а «Интер» сыграет в гостях с «Аталантой».

Италия - Серия А. 6-й тур
31 октября 2020, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 2
Парма
Парма
0:1 Жервиньо – 46'   0:2 Жервиньо – 62'   1:2 Брозович – 64'   2:2 Перишич – 90+2'
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