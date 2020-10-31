«Атлетико» обыграл «Осасуну» в Ла Лиге перед матчем с «Локомотивом» в Лиге чемпионов

«Осасуна» принимала мадридский «Атлетико» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 43-й минуте встречи — нападающий «матрасников» Жоау Фелиш реализовал пенальти. На 69-й минуте португальский форвард оформил дубль. Ассистировал ему Анхель Корреа.

На 80-й минуте хозяева смогли отыграть один мяч — гол забил Анте Будимир с передачи Рубена Гарсии. Однако «Атлетико» снова восстановил преимущество усилиями Лукаса Торрейры, голевую передачу выполнил Киран Триппьер.

Таким образом, «Атлетико» набрал 14 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Осасуна» (10) — на 9-м месте.

Следующий матч мадридская команда проведёт с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Встреча намечена на 3 ноября, начало — в 20:55 мск.