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«Атлетико» обыграл «Осасуну» в Ла Лиге перед матчем с «Локомотивом» в Лиге чемпионов

«Атлетико» обыграл «Осасуну» в Ла Лиге перед матчем с «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Футбол / Испания 0

«Осасуна» принимала мадридский «Атлетико» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 43-й минуте встречи — нападающий «матрасников» Жоау Фелиш реализовал пенальти. На 69-й минуте португальский форвард оформил дубль. Ассистировал ему Анхель Корреа.

На 80-й минуте хозяева смогли отыграть один мяч — гол забил Анте Будимир с передачи Рубена Гарсии. Однако «Атлетико» снова восстановил преимущество усилиями Лукаса Торрейры, голевую передачу выполнил Киран Триппьер.

Таким образом, «Атлетико» набрал 14 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Осасуна» (10) — на 9-м месте.

Следующий матч мадридская команда проведёт с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. Встреча намечена на 3 ноября, начало — в 20:55 мск.

Испания - Примера. 8-й тур
31 октября 2020, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Фелиш – 43' (пен)   0:2 Фелиш – 69'   1:2 Будимир – 80'   1:3 Торрейра – 88'
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