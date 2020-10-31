«РБ Лейпциг» проиграл «Боруссии М» и упустил шанс выйти на первое место в Бундеслиге

В Мёнхенгладбахе завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Мёнхенгладбах одержала победу в матче с «РБ Лейпциг». Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этом матче на 60-й минуте забил Ханнес Вольф. «РБ Лейпциг» нанёс в матче 15 ударов по воротам, но так и не сумел сравнять счёт.

«Боруссия» набрала 11 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» занимает третье место, набрав 13 очков.

Турнирная таблица немецкой Бундеслиги.

В следующем туре Бундеслиги «Боруссия» сыграет в гостях с «Байером», а «РБ Лейпциг» будет принимать «Фрайбург».