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«РБ Лейпциг» проиграл «Боруссии М» и упустил шанс выйти на первое место в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» проиграл «Боруссии М» и упустил шанс выйти на первое место в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В Мёнхенгладбахе завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Мёнхенгладбах одержала победу в матче с «РБ Лейпциг». Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этом матче на 60-й минуте забил Ханнес Вольф. «РБ Лейпциг» нанёс в матче 15 ударов по воротам, но так и не сумел сравнять счёт.

«Боруссия» набрала 11 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» занимает третье место, набрав 13 очков.

Турнирная таблица немецкой Бундеслиги.

В следующем туре Бундеслиги «Боруссия» сыграет в гостях с «Байером», а «РБ Лейпциг» будет принимать «Фрайбург».

Германия - Бундеслига. 6-й тур
31 октября 2020, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Вольф – 60'
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