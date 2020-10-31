Мюллер повторил рекорд Кана по количеству побед с «Баварией»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер повторил рекорд легендарного голкипера Оливера Кана по количеству побед с клубом. Мюллер одержал 260-ю победу с «Баварией». 31 октября мюнхенцы одержали победу в матче 6-го тура Бундеслиги с «Кёльном».

Для 260 побед Томасу потребовалось 357 матчей. Что касается Кана, то ему принадлежит рекорд по победам в Бундеслиге в составах всех клубов. Голкипер одержал победы в 310 матчах.

Рекордсменом Бундеслиги по победам в одном клубе является Манфред Кальтц, который в составе «Гамбурга» выиграл 581 встречу.

«Бавария» одержала уже четвёртую победу подряд. Мюнхенцы набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Второе место занимает «Боруссия» Дортмунд (15), уступающая сопернику по дополнительным показателям. «Кёльн» (2) располагается на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.