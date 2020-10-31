Аршавин: «Спартаку» не хватило эмоций Тедеско, он смотрел футбол, как старенькая бабушка

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
«Было неожиданно, что «Спартак» проиграл «Ростову». Плюс наши участники Лиги чемпионов — «Локомотив» и «Краснодар» — не смогли восстановиться после напряжённых еврокубковых матчей и уступили. У наших клубов нет запаса прочности, мастерства и длины скамейки запасных. Это касается «Краснодара», в частности. Там человек 5-6 болеет или травмировано.
«Спартаку» не хватило Тедеско, его эмоций. По кадрам трансляции было видно, что он сидит и смотрит грустно на футбол. Как старенькая бабушка. Может поэтому его подопечные так и провели первый тайм», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
- 1 ноября 2020
-
00:04
- 31 октября 2020
-
23:47
-
23:40
-
23:32
-
23:03
-
23:01
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:09
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:04
-
20:56
-
20:45
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:31
-
19:29
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:20
-
19:13
-
19:09
-
19:09
-
19:05
-
19:02