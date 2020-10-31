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Аршавин: «Спартаку» не хватило эмоций Тедеско, он смотрел футбол, как старенькая бабушка

Аршавин: «Спартаку» не хватило эмоций Тедеско, он смотрел футбол, как старенькая бабушка
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

«Было неожиданно, что «Спартак» проиграл «Ростову». Плюс наши участники Лиги чемпионов — «Локомотив» и «Краснодар» — не смогли восстановиться после напряжённых еврокубковых матчей и уступили. У наших клубов нет запаса прочности, мастерства и длины скамейки запасных. Это касается «Краснодара», в частности. Там человек 5-6 болеет или травмировано.

«Спартаку» не хватило Тедеско, его эмоций. По кадрам трансляции было видно, что он сидит и смотрит грустно на футбол. Как старенькая бабушка. Может поэтому его подопечные так и провели первый тайм», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

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