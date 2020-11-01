Диогу Жота: сидел на скамейке запасных и думал, как можно забить «Вест Хэму»

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча закончилась со счётом 2:1, Жота стал автором победного гола. На 85-й минуте Шердан Шакири выполнил проникающий пас в штрафную, и португалец ударом из выгодной позиции не промахнулся.

«Гол очень важен, безусловно. Я сидел на скамейке запасных и думал, какую пользу могу принести команде, как смогу забить гол. К счастью, мне удалось это сделать. Я даже забил дважды, но засчитали в итоге лишь один мяч.

Конечно, самое главное — победа. Важно продолжать побеждать», — цитирует Жоту пресс-служба «Ливерпуля».

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Вест Хэм» (8) — на 13-м месте.