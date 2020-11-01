«Атлетико» согласовал трансфер Кондогбиа

Полузащитник сборной Центральноафриканской республики Жоффрей Кондогбиа перейдёт из «Валенсии» в мадридский «Атлетико», сообщил в своём «твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Переход 27-летнего игрока обойдётся «Атлетико» в € 11 млн. Кроме того, «Валенсия» получит за этот трансфер бонусы и 10% от суммы следующего трансфера игрока. О сделке сообщат в ближайшее время.

Кондогбиа заменит в составе «матрасников» перешедшего в лондонский «Арсенал» Томаса Парти. Подписать игрока «Атлетико» сможет согласно правилу «джокер-трансфера», вне трансферного окна. Переход разрешается, если футболист играет в том же чемпионате.

Кондогбиа перешёл в «Валенсию» из миланского «Интера» в 2018 году. В сезоне-2020-2021 игрок провёл за «летучих мышей» пять матчей.