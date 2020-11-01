«Атлетико» согласовал трансфер Кондогбиа

Полузащитник сборной Центральноафриканской республики Жоффрей Кондогбиа перейдёт из «Валенсии» в мадридский «Атлетико», сообщил в своём «твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.
Переход 27-летнего игрока обойдётся «Атлетико» в € 11 млн. Кроме того, «Валенсия» получит за этот трансфер бонусы и 10% от суммы следующего трансфера игрока. О сделке сообщат в ближайшее время.
Кондогбиа заменит в составе «матрасников» перешедшего в лондонский «Арсенал» Томаса Парти. Подписать игрока «Атлетико» сможет согласно правилу «джокер-трансфера», вне трансферного окна. Переход разрешается, если футболист играет в том же чемпионате.
Кондогбиа перешёл в «Валенсию» из миланского «Интера» в 2018 году. В сезоне-2020-2021 игрок провёл за «летучих мышей» пять матчей.
- 1 ноября 2020
-
01:30
-
01:00
-
00:54
-
00:37
-
00:04
- 31 октября 2020
-
23:47
-
23:40
-
23:32
-
23:03
-
23:01
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:09
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:04
-
20:56
-
20:45
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:31
-
19:29
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:20
-
19:13