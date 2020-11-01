Клопп: блестящая игра сейчас невозможна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэмом» в матче седьмого тура чемпионата Англии.

«Мир в очень сложном положении, и мы безумно рады, что нам разрешают играть в футбол. Нам нужно прилагать все усилия, чтобы выигрывать. Речь идёт о тяжелой работе, а не о сиянии и полётах.



Кропотливая работа была необходима против такого соперника как «Вест Хэм». Речь не о простых вещах, потому что они слишком хороши для этого – нужно быть дерзким и хитрым. Сегодня у нас получилось быть именно такими.



Мы играли в очень хороший футбол – не 500 моментов или что-то в этом роде, но достаточно. Я не хочу, чтобы мы сейчас играли блестяще, потому что это просто невозможно. Хочу увидеть, как мы боремся, и сегодня мы боролись. Я счастлив», — приводит слова Клоппа ВВС.