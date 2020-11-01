Куман: «Барселона» подарила гол «Алавесу»
Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал игру своей команды в матче восьмого тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1).
«Несмотря на слабый первый тайм, у нас было три-четыре прекрасных шанса забить мяч. В чужой штрафной надо играть куда эффективнее. Мы же несколько раз действовали крайне неудачно. Можно сказать, мы подарили забитый мяч «Алавесу», а этого делать нельзя. Почему я заменил Фати на 78-й минуте? В прошлый раз меня раскритиковали за слишком позднюю замену. Я пытался что-то изменить, чтобы выиграть матч. Что касается пенальти на де Йонге, который не назначили, то я предпочитаю не высказываться о работе арбитров», — приводит слова Рональда Кумана Mundo Deportivo.
«Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» и занимает 12-е место в Ла Лиге
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